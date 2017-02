Bostjan Kline gudogna a Kvitfjell

Il Sloven gudogna surprendentamain l'emprima cursa rapida en la Norvegia suenter ils Campiunadis mundials a San Murezzan.

Il podest:

Bostjan Kline (SLO) 01:29.20 Matthias Mayer (AUT) + 00.19 Kjetil Jansrud (NOR) + 00.20

Ils Svizzers:

7. Beat Feuz + 0.41

10. Mauro Caviezel + 0.62

15. Carlo Janka + 0.83

26. Niels Hintermann + 1.33

30. Urs Kryenbühl + 1.50

33. Patrick Küng + 1.58

34. Ralph Weber + 1.62

35. Gilles Roulin + 1.65

41. Nils Mani + 1.97

Per il campiun mundial dubel dals juniors èsi ina premiera: Il skiunz da bunamain 26 onns gudogna surprendentamain sia emprima cursa en la cuppa mundiala. Quai avant l'Austriac Matthias Mayer e l'indigen Kjetil Jansrud. Meglier Svizzer è il nov campiun mundial Beat Feuz sco setavel. Ad el mancan la finala be 21 tschientavels sin in plaz da podest.

Cun Bostjan Kline gudogna per l'emprima giada dapi set onns puspè in Sloven ina cursa da la cuppa mundiala. L'ultim è stà Andrej Jerman la fin da december 2009 a Bormio.

