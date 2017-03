Bronz per Nevin Galmarini a Sierra Nevada

Il snowboardist grischun Nevin Galmarini ha gudagnà bronz en il slalom gigant parallel als campiunadis mundials a Sierra Nevada. Tar las dunnas ha Patrizia Kummer gudagnà la medaglia d’argient.

En il cumbat per il terz plaz als campiunadis mundials da snowboard ha Nevin Galmarini d’Ardez battì il Bulgar Radoslav Yankov. Per Galmarini è la medaglia da bronz in punct culminant suenter il quart plaz dal di avant.

La medaglia d’aur è ida a l’Austriac Andreas Pommegger e quella d’argient a ses cumpatriot Benjamin Karl.

Argient per Patrizia Kummer

Tar las dunnas ha la vallesana Patrizia Kummer gudagnà la medaglia d’argient medemamain en il slalom gigant parallel. Meglra che la Vallesana è mo stada la Tscheca Ester Ledecka.

Per Kummer è quai la terza medaglia a campiunadis mundials suenter la medaglia da bronz en il slalom gigant 2009 e la medaglia d’argient en il slalom 2013.

