Cape Epic – Schurter sin buna via da triumfar

Il campiun olimpic Nino Schurter è sin buna via da gudagnar per l’emprima giada en sia carriera il Cape Epic, la pli greva e pretensiusa cursa da mountainbike sur pliras etappas en l’Africa dal Sid.

Nino Schurter ha ensemen cun ses collega Matthias Stirnemann gudagnà la 6avla etappa dal Cape Epic. Ils dus mountainbikers dal Team Scott Sram èn stads en questa etappa roiala sur varga 100 kilometers cun bunamain 3'000 meters differenza d’autezza bun 16 secundas pli sperts ch’il duo cun Hector Leonardo Paez Leon da la Columbia ensemen cun Max Knox da l'Africa dal Sid. Pers bler temp ha il duo Christoph Sauser, il svizzer che parta ensemen cun il campiun olimpic da Londra, il Tschech Jaroslav Kulhavy. Els dus han cuntanschì l’arrivada bun 6 minutas suenter Schurter e Stirnemann.

L’auter duo dal Team Scott Sram da Thomas Frischknecht cun ils dus juniors Andri Frischknecht, il figl da Thomas Frischknecht e Michiel Van der Heijden da l'Ollanda han pers 14 minutas sin Schurter.

Avant l’etappa finala da damaun sur 85 kilometers cun bun 1350 meters differenza d’autezza mainan Nino Schurter e Matthias Stirnemann il classament general cun in avantatg da bunamain 7 minutas sin Sauser e Kulhavy. Ils terzs èn gia in quart d'ura enavos. I vesa pia ora fitg bain per Nino Schurter che sa preschenta en ina furma excellenta gia a l’entschatta da la stagiun al Cape Epic en l’Africa dal Sid.