Carlo Janka betg ad Adelboden

Il skiunz grischun vul en emprima lingia sa concentrar sin il campiunadi mundial a San Murezzan.

Carlo Janka dovra ina pausa e na fa betg part a las cursas d'Adelboden. Il skiunz da 30 onns nizzegia quest'emna per in trenament da basa e per far ina pausa avant las cursas dal schaner e dal campiunadi mundial a San Murezzan. Quai communitgescha Swiss Ski.

« Igl è natiralmain difficil per mai che questa fasa croda gist sin la cursa ad Adelboden che ma stat a cor. » Carlo Janka

Skiunz alpin

I fetschia dentant senn da dar ruaus a ses corp e da far ina fasa da svilup, uschia Janka vinavant.

Il meglier resultat da Janka en questa disciplina è stà in 13avel plaz al cumenzament da la stagiun a Sölden en l'Austria. En dus da quatter slaloms gigants è il Grischun crudà or.

Il slalom gigant è sonda, ils 7 da schaner. Il di suenter suonda in slalom sin il «Chuenisbergli».

RR novitads 12:00