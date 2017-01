Christine Scheyer gudogna cursa rapida a Zauchensee

Christine Scheyer ha gudagnà la cursa rapida da Altenmarkt-Zauchensee. Segunda è Tina Weirather (Lie) e terza Jacqueline Wiles (USA). Lara Gut è vegnida quarta.

Lara Gut ha manchetà il podest be per pauc a la cursa rapida da la cuppa mundiala a Zauchensee en l'Austria. La Svizra è vegnida quarta cun in tschientavel retard sin la terza.

Segund meglra Svizra è vegnida Priska Nufer sco 8avla e Jasmin Flury è vegnida 10avla.

