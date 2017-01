Cologna pass per pass enavant

Il passlungist Dario Cologna ha danovamain fatg bun intginas secundas en la 5avla etappa dal Tour de Ski e sa chatta da nov sin il terz plaz dal classament general. Gudagnà ha danovamain il Russ Sergej Ustjugow.

Dario Cologna è vegnì 7avel en la cursa da 10 kilometers stil liber cun partenza d’interval a Toblach. Sin ses segund plaz da podest en questa stagiun han la finala 11 secundas mancà. Tuttina ha Cologna gudagnà in plaz en il classament general dal Tour de Skis ed è da nov terz, dentant cun in avantatg da be 0,5 secundas sin il Canadais Alex Harvey.

Ustjugow betg da franar

Triumfà a Toblach ha Sergej Ustjugow. Uschia gudogna il Russ er la 5avla etappa dal Tour de Ski. Quai n’hai fin ussa anc mai dà en l’istorgia dal TdS. Ustjugow ha battì en la cursa da 10 kilometers il Franzos Maurice Manificat piz a cup per 0,4 secundas. Terz è vegnì il Norvegiais Simen Hegstad Krüger.

Per ina gia betg tranter ils sperts sa chatta il defensur dal titel Martin Johnsrud Sundby. Il Norvegiais ha stuì sa cuntentar cun il 14avel plaz. Avant las duas etappas finalas en la Val di Fiemme ha il favurit Sundby in retard da 1:34 minutas sin Sergej Ustjugow. Dario Cologna sco terz ha in retard da 2:07 minutas sin il leader.

Livers paucas secundas davos Cologna

Segund meglier svizzer, cun 8 secundas retard sin Dario Cologna, è Toni Livers stà sco 12avel. Il passlungist da 33 onns ha gudagnà intginas posiziuns sin ils davos kilometers. En il classament general dal Tour de Ski è Livers da nov 17avel cun in retard da bun 5 minutas. Il terz currider rumantsch, Jonas Baumann, è vegnì 20avel a Toblach. En il classament general è Baumann 22avel.

Nathalie von Siebenthal en ils top 10

L’Americana Jessica Diggins ha dà ina lecziun a las concurrentas en la cursa da 5 kilometers stil liber a Toblach. Diggins ha gudagnà la 5avla etappa cun ina avantatg da 13,6 secundas sin la Finlandaisa Krista Pärmäkoski. Terza è vegnida l’Americana Sadie Bjornsen.

Ina buna prestaziun ha er la Svizra Nathalie von Siebenthal mussà. La passlungista da 23 onns è vegnida a Toblach 7avla ed ha uschia realisà ses terz plaz en ils top 10 en questa stagiun. Von Siebenthal ha schizunt pers be 3 segundas sin la Norvegiaisa Heidi Weng che maina da nov il classament general dal Tour de Ski, quai cun in avantatg da bun 11 secundas sin sia cumpatriota Ingvild Flugstad Östberg. Terza è la Svedaisa Stina Nilsson cun in retard da 16 secundas. Nilsson ch’è partida sco leader en questa 5avla etappa ha pers sin la victura Jessica Diggins passa 40 secundas ed ha uschia stuì magunar ina terrada. Nathalie von Siebenthal ha gudagnà in plaz en il classament general ed è da nov 6avla cun in retard da 2:51 minutas sin Heidi Weng.

Etappas finalas en la Val di Fiemme

La fin d’emna va l’indeschavla ediziun dal Tour de Ski a fin en la Val di Fiemme. La sonda stat sin il program ina cursa da distanza en il stil classic e la dumengia la tradiziunala cursa en il stil liber siadora sin l’Alpe Cermis.