Crimi da tennis a l'Australian Open a Melbourn

Oz, 12:47

SDA / Sandra Carisch

Roger Federer gudogna in gieu plain tensiun ed è uss en il quartfinal da l'Australian Open. La partida n'aveva betg gist cumenzà bain per Federer. Suenter 25 minutas era el en retard cun 1:5. In quart d'ura pli tard aveva Federer dentant puspè ulivà la partida.