Cuppa Spengler: Blers chastis mainan a la terrada dal HCD

Per il HCD ha la Cuppa Spengler cumenzà cun ina terrada. Ils da Tavau perdan suenter ina partida intensiva e cun blers chastis cunter il Team Canada cun 3:4.

Sursiglir cuntegn supplementar Ina chapitscha dal HCD? Durant mintga gieu da la Cuppa Spengler datti da gudagnar ina chapitscha dal HCD sin Radio Rumantsch. Tedlai pia radio mintgamai a partir da las… 15:00 fin ca las 17:00

20:00 fin ca las 22:00 L'acziun è davent dals 26 fin e cun ils 30.12.2016. Al final da la Cuppa Spengler na datti nagina chapitscha da gudagnar.

En l’emprim terz va il club da hockey da Tavau en avantatg en la 12avla minuta. 5 minutas pli tard po il Team Canada egualisar, damai ch’els prendan il goli ord il gieu suenter ch’ils arbiters signaliseschan in chasti cunter Tavau.

En la 28avla minuta va il Team Canada lura en avantatg. En in powerplay dal HCD nizzegian ils Canadais in sbagl che Beat Forster fa cun sa laschar midar ora. Uschia è il HCD suenter il segund terz cun 1:2 en retard.

Il davos terz cumenza bain per ils da Tavau, en la 46avla minuta vegnan els d’egualisar. Dentant pauc pli tard survegn Beat Forster in tup chasti, el sajettà il puck sur il plexiglas ora, ed il Team Canada va puspè en avantatg. En la 53avla minuta marcan ils Canadais lura anc il quart gol. Bain po Tavau anc reagir, per dapli ch’il 3:4 na tanschi dentant betg.

Suenter questa terrada ha il HCD tuttina anc la schanza da cuntanscher plazza 1 en sia gruppa. Per cuntanscher quai ston els dentant gudagnar cun plirs gols differenza cunter la ferma squadra da Dinamo Minsk.

Cuppa Spengler 2016 Resultats Gieu Data Squadra da chasa Resultat Squadra d'ordaifer 1 26.12.2016 15:00 HC Lugano 4:2 Avtomobilist Yekaterinburg 2 26.12.2016 20:15 HK Dinamo Minsk 7:4 Team Canada 3 27.12.2016 15:05 Mountfield HK 4:3 Avtomobilist Yekaterinburg 4 27.12.2016 20:15 HC Davos 3:4 Team Canada 5 28.12.2016 15:05 HC Lugano 4:3 Mountfield HK 6 28.12.2016 20:15 HK Dinamo Minsk 00:00 HC Davos 7 29.12.2016 15:05

00:00

8 29.12.2016 20:15

00:00

9 30.12.2016 15:05

00:00 Victur gieu 7 10 30.12.2016 20:15

00:00 Victur gieu 8 11 31.12.2016 12:00 Victur gieu 9 00:00 Victur gieu 10

Ils gieus vegnan commentads live al Radio Rumantsch.