Cuppa Spengler: HCD en il mezfinal

Il club da hockey da Tavau ha gudagnà il gieu decisiv per sa qualifitgar per il mezfinal da la Cuppa Spengler. Il HCD ha gudagnà cun 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) cunter Jekaterinburg. L'equipa russa va uschia a chasa senza ina victoria al turnier da quest onn. En il mezfinal dat il HCD cunter il HC Lugano.

Sursiglir cuntegn supplementar Ina chapitscha dal HCD? Durant mintga gieu da la Cuppa Spengler datti da gudagnar ina chapitscha dal HCD sin Radio Rumantsch. Tedlai pia radio mintgamai a partir da las… 15:00 fin ca las 17:00

20:00 fin ca las 22:00 L'acziun è davent dals 26 fin e cun ils 30.12.2016. Al final da la Cuppa Spengler na datti nagina chapitscha da gudagnar.

Il HCD cuntanscha uschia per la setavla giada en roda la runda da las ultimas quatter equipas. En il segund mezfinal datti damaun la saira per l'emprima giada insumma in duel tranter dus clubs da la liga naziunala A: Il HC Lugano cunter il HCD.

Ils Bianconeri cumbattan per la terza giada a la terza partizipaziun da vegnir en il final. L'equipa da Arno del Curto pudess per l'emprima giada puspè dapi il 2012 cumbatter per la trofea.

Team Canada er en il mezfinal

Il suentermezdi è il Team Canada sa qualifitgà sco terz'equipa per il mezfinal da la Cuppa Spengler. En il gieu decisiv cunter l'equipa tscheca da Mountfield han ils Canadais gudagnà cleramain cun 5:1. Damaun suentermezdi dat il Team Canada uschia il mezfinal cunter Dinamo Minsk.

Cuppa Spengler 2016 Resultats Gieu Data Squadra da chasa Resultat Squadra d'ordaifer 1 26.12.2016 15:00 HC Lugano 4:2 Avtomobilist Yekaterinburg 2 26.12.2016 20:15 HK Dinamo Minsk 7:4 Team Canada 3 27.12.2016 15:05 Mountfield HK 4:3 Avtomobilist Yekaterinburg 4 27.12.2016 20:15 HC Tavau 3:4 Team Canada 5 28.12.2016 15:05 HC Lugano 4:3 Mountfield HK 6 28.12.2016 20:15 HK Dinamo Minsk 4:5 HC Tavau

7 29.12.2016 15:05 Mountfield HK

1:5 Team Canada

8 29.12.2016 20:15 HC Tavau

3:1 Avtomobilist Yekaterinburg 9 30.12.2016 15:05 HK Dinamo Minsk 2:3 Team Canada

10 30.12.2016 20:15 HC Lugano 4:0 HC Tavau

11 31.12.2016 12:00 Team Canada

--:-- HC Lugano



Ils gieus vegnan commentads live al Radio Rumantsch.