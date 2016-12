Cuppa Spengler: Lugano emprim mezfinalist

Il HC Lugano cuntanscha il mezfinal da la Cuppa Spengler. L'equipa tessinaisa ha er gudagnà il segund gieu da gruppa cunter Mountfield cun 4:3. Fin la 31avla minuta ha Lugano manà cleramain cun 4:1. Gregory Hofmann ha sajettà dus gols per Lugano.

Sursiglir cuntegn supplementar Ina chapitscha dal HCD? Durant mintga gieu da la Cuppa Spengler datti da gudagnar ina chapitscha dal HCD sin Radio Rumantsch. Tedlai pia radio mintgamai a partir da las… 15:00 fin ca las 17:00

20:00 fin ca las 22:00 L'acziun è davent dals 26 fin e cun ils 30.12.2016. Al final da la Cuppa Spengler na datti nagina chapitscha da gudagnar.

Lugano ha dumagnà il sigl en ils mezfinals da la Cuppa Spengler a Tavau. Ils Tessinais gudognan cunter Hradec Kralove da la Tschechia cun 4:3 e termineschan la gruppa Torriani sco victurs.

Gol dispitaivel da Mountfield

Il fundament per la victoria ha la squadra da Doug Shedden mess cun trais gols tranter minuta 19 e 30. Cun quest resultat era Lugano durant la mesadad da la partida en avantatg cun 4:1. Cun dus gols èn l’ultim terz ha Hradec Kralove anc ina giada chattà lur gieu. Il gol al 3:4 en la 52avla minuta tras Rudolf Cerveny è però stà dispitaivel.

L’attatgader ha cun in sajet da la lingia blaua tutgà il gol vid, perquai ch’il goli da Lugano Daniel Manzato era sa blessà avant. L’arbiter n’aveva però betg interrut il gieu.

Crudà en egl tar Lugano è cunzunt Gregory Hofmann ch’ha fatg dus gols. Il finalist da l’onn passà ha cun sia victoria procurà per in ulteriur di da ruaus ed e directamain sa qualifitgà per ils mezfinals.

RR novitads 18:00

Cuppa Spengler 2016 Resultats Gieu Data Squadra da chasa Resultat Squadra d'ordaifer 1 26.12.2016 15:00 HC Lugano 4:2 Avtomobilist Yekaterinburg 2 26.12.2016 20:15 HK Dinamo Minsk 7:4 Team Canada 3 27.12.2016 15:05 Mountfield HK 4:3 Avtomobilist Yekaterinburg 4 27.12.2016 20:15 HC Davos 3:4 Team Canada 5 28.12.2016 15:05 HC Lugano 4:3 Mountfield HK 6 28.12.2016 20:15 HK Dinamo Minsk 00:00 HC Davos 7 29.12.2016 15:05

00:00

8 29.12.2016 20:15

00:00

9 30.12.2016 15:05

00:00 Victur gieu 7 10 30.12.2016 20:15

00:00 Victur gieu 8 11 31.12.2016 12:00 Victur gieu 9 00:00 Victur gieu 10

Ils gieus vegnan commentads live al Radio Rumantsch.