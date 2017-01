Cursa rapida al Lauberhorn annullada

Memia blera naiv – il classicher a Wengen sto per l’emprima giada dapi 13 onns vegnir annullà. Ma era la cursa rapida da las dunnas a Zauchensee è vegnida spustada sin dumengia.

Curt suenter las 11:00 han ils organisaturs capitulà: La cursa rapida da la cuppa mundiala dals umens a Wengen ha stuì vegnir annullada. Il motiv: la blera naiv frestga ch'è crudada la notg sin sonda ed il vent memia ferm. Igl è l'emprima giada dapi il 2004 che la cursa rapida legendara n'ha betg lieu. Ussa speran ils organisaturs dentant, da pudair manar tras almain il slalom la dumengia.

Cursa da las dunnas a Zauchensee

Er ils organisaturs da la cursa rapida da las dunnas a Zauchensee en l'Austria han da cumbatter cunter l’aura: La cursa vegn spustada sin dumengia.

A las 9:15 era planisà in trenament. Pervi da l’aura n’è quel dentant betg stà pussaivel. Tenor reglament èsi obligaziun da far almain ina cursa da prova per pudair manar atras ina cursa.

