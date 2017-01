Dira frida per Lara Gut a Cortina

Tar il super-g da las dunnas a Cortina d'Ampezzo gudogna la Slovena Ilka Stuhec sia 5avla cursa da la cuppa mundiala en questa stagiun. Segunda è vegnida la Taliana Sofia Goggia, terza l'Austriaca Anna Veith.



Il podest:

1. Ilka Stuhec (Slo) 1:19,81

2. Sofia Goggia (It) +0,31

3. Viktoria Rebensburg (De) +0,70

Schoc per Lara Gut. La Svizzra era sin via cun il meglier temp (-0,78) cura ch’ella è crudada. Ella ha anc pudì frenar avant la rait. Malgrà ch’ella ha pudì evitar da crudar en la rait ha ella survegnì ina frida en in maun ed en ina coissa. Suenter la cursa ha Lara Gut dentant scrit sin ses portals da Social Media ch’ella saja quasi ok. Pia fortuna en la disfortuna: ella po prender part als campiunadis mundials a San Murezzan.

Er las ulteriuras skiunzas svizras n'han betg pudì persvader a Cortina d'Ampezzo. Jasmine Flury è sco meglra svizra classada sin il 26avel plaz cun in retard da passa 2,2 secundas. Gist davos Flury suondan Joana Hählen (27.), Fabienne Suter (28.) e Corinne Suter (29.).

