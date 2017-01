Dubel franzos ad Oberhofen: Fourcade e Dorin-Habert triumfeschan

La cursa da persecuziun sur 12,5 km ad Oberhof en Germania è daventada ina demonstraziun da pussanza dal Franzos. Mo er il Vallesan Benjamin Weger ha mussà ina buna prestaziun cun in ferm finish. Er tar las dunnas gudogna ina Franzosa, Marie Dorin-Habert. La Svizra Lena Häcki vegn 13avla.

Danovamain ina buna prestaziun dal biatlet Benjamin Weger sur ils 12,5 km persecuziun. Ad Oberhof vegn Weger 11avel. Per vegnir per la terza giada en ils top 10 en questa stagiun ha mancà sulet 3,6 secundas al Svizzer.

Ils dus auters Svizzers n’han betg fatg grondas caneras: Mario Dolder è vegnì 46avel, Martin Jäger 50avel.

Ina classa per sasez è stà Martin Fourcade. Il Franzos triumfescha avant il Tudestg Arnd Pfiffer. Terz vegn il Talian Dominik Windisch.

Per Fourcade èsi gia stà l'otgavla victoria da las 10 cursas da fin uss.

Dorin-Habert gudogna – Häcki 13avla

Era tar las dunnas svizras na tanschi be per pauc betg per ina plazza en ils top 10. Avant l'ultima runda da sajettar era Lena Häcki anc sin il 7avel plaz. Ella ha lura fatg trais sbagls ed è crudada enavos sin il 13avel plaz final. Sco Häcki ha er Selina Gasparin stuì far tschintg rundas da chasti. Gasparin terminescha la cursa sco 19avla.

La victura da la cursa da las dunnas sa numna Marie Dorin-Habert. La Franzosa da 30 onns festivescha sia segunda victoria da la staziun e sa profilescha per 38,8 secundas cunter la dominatura Gabriela Koukalova da la Tschechia.

