Dunnas svizras restan en la gruppa A

Uschia ha l'equipa naziunala da la trenadra Daniela Diaz cuntanschì la finamira minimala.

Al campiunadi mundial a Michigan han las Svizras han gudagnà il gieu decisiv dals playoffs da relegaziun cun 3:1 cunter la Tschechia. Uschia han ellas er gudagnà la seria da best of 3 cun 2:1.

L'equipa naziunala da las dunnas è fin uss pir ina giada crudada or da la gruppa A. Quai avant 13 onns a Halifax. Ch'ellas hajan cuntanschì al campiunadi mundial be la finamira minimala, haja da far cun las preparativas per la qualificaziun per ils gieus olimpics, uschia il directur Räto Raffainer. Ins haja investì quasi tut il temp da preparaziun per la qualificaziun dal favrer ad Arosa. Quai è dentant sa pajà las Svizras han èn sa qualifitgadas il per ils gieus olimpics dal 2018 a Pyeongchang.

