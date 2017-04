Dus novs giugaders tar il HCD

Magnus Nygren da l'equipa naziunala svedaisa mida da Färjestad BK e Broc Little da Linköping HC.

Magnus Nygren saja in defensur offensiv cun buns talents da sajettar pass. Ses senn per il gieu e l'auta qualitad cun la tala el gioga cun il puck fetschian or dad el in giugader sur la media, scriva il Club da hockey da Tavau. En l'ultima stagiun haja Nygren cuntanschì en 56 gieus 36 puncts (13 gols / 23 assists). Cun quai è el stà il giugader cun ils pli blers puncts en la SHL.

Nygren è vegnì campiun svedais cun Färjestad l'onn 2011 ed è las ultimas stagiuns stà capitani da ses team.

Il HCD saja persvadì che Nygren saja in rinforz considerabel per l'equipa. El haja suttascrit in contract enfin la fin da la stagiun 2017/2018.

Broc Little il topscorer da la liga Svedaisa

Las ultimas trais stagiuns saja il giuven american crudà si en la Champions Hockey League. L'attatgader ferm persvadia cun sias enormas qualitads d'attatgader, er per dar pass sja el buns e tegnia sur tut bain il puck cura ch'el haja el.

Dapi il 2014 è Little en il campiunadi Svedais. En 173 gieus ha el fatg 154 puncts (87 gols / 67 assists) ed è perfin stà topscorer en la liga Svedaisa l'onn 2015. En la Champions Hockey League ha el fatg en 24 gieus 25 puncts (13 gols / 12 assists).

L'American ha sco ses collega svedais suttascrit in contract enfin la fin da la stagiun 2017/2018.

