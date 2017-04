Emprima terrada per ils umens al campiunadi mundial

Al campiunadi mundial da curling ad Edmonton ha l'equipa da curling svizra pers il gieu cunter ils favurits la Svezia cun 4:10.

Igl è stà l'emprima terrada suenter set victorias en seria. Avant ils ultims dus gieus da la prerunda ha l'equipa da Genevra cun il skip Peter De Cruz sez enta maun da vegnir tranter las meglras quatter equipas.

I dovra sulet anc ina victoria per sa qualifitgar per ils playoffs ed uschia er garantir a la Svizra ina plazza als gieus olimpics il 2018 a Pyeongchang. Er sche la Svizra vess da perder ils gieus cunter il Giapun e la China fissan las schanzas anc bunas da rivar en ils playoffs, en il mender cas sur in Tiebreak.

RR novitads 06:00