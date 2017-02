Emprima terrada per l'FCZ

En l'emprim gieu suenter la pausa da Nadal ha l'FCZ pers per l'emprima giada en la Challenge League. Il club da ballape da Turitg ha pers ordaifer cunter Servette cun 1:2.

Suenter in'emprima mesadad senza gols ha il defensur Anthony Sauthier sajettà il 1:0 per Servette en la 65avla minuta. Set minutas avant la fin ha Servette augmentà il score sin 2:0, Jean-Pierre Nsamé ha realisà in penalti. Bain ha Alain Nef anc pudì marcar in gol per il FCZ en la 89avla minuta. Quai n'ha dentant betg tanschì per evitar l'emprima terrada da questa stagiun per il FCZ en la Challenge League.

Mez november aveva il FCZ anc gudagnà cun 4:0 cunter Servette. En la tabella resta Turitg dentant a la testa cun 48 puncts. Segund è Xamax cun 39 puncts.

RR novitads 22:00