FC Basilea sa separa dal trenader Urs Fischer

Urs Fischer trenescha il club anc fin la fin da questa stagiun. Quai ha communitgà il club da ballape.

Ins veglia partir en la nova stagiun cun in nov trenader. Quai en vista a la nova strategia dal nov management. Tgi che succeda a Fischer n’è anc betg enconuschent. Cun Urs Fischer van er ses assistents Markus Hoffmann e Marco Walker.

Fischer è dapi la stad 2015 trenader da Basilea. El è sin buna via da daventar per la segunda giada campiun svizzer. Sin champ internaziunal n'ha el però betg pudì festivar success pli gronds cun il club.

Betg in problem cun in Turitgais a la testa

Sco l'Agentura da novitads svizra scriva n'haja il nov management enturn il president Bernhard Burgener ed il schef da sport Marco Streller betg in problem cun in Turitgais a la testa dal club da Basilea. Il problem saja plitost ch'els na crajan betg che Urs Fischer saja il dretg um per integrar giugaders giuvens en l'emprima equipa.

I tutgia tar il clar confess a la regiun da Basilea da promover agens juniors ed er d'integrar giuvens giugaders en l'emprima equipa. Ins veglia puspè stgaffir dapli identificaziun e promover ina cultura da gieu attractiva, uschia il schef da sport Marco Streller.

L'FC Basilea haja gì fadia l'ultim temp da cuntentar sia clientella da tschep. Tenor l'Agentura da novitads svizra haja da gieus nua che be 15'000 aspectaturAs han visità ils gieus. Quai malgrà bunamain 25'000 abunaments da stagiun.

