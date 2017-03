Federer batta Wawrinka

Rogerer Federer gudogna il duel svizzer ad Indian Wells. El gudogna cunter Stan Wawrinka en dus sets cun 6:4, 7:5. Quai è ses segund titel da l'onn.

Segund titel svizzer ad Indian Wells: Martina Hingis ha gudagnà il dubel

90. titel per Federer sin la tura ATP

Da nov è èl il numer 6 dal mund

Roger Federer ha gudagnà per la tschintgavla giada il turnier dad ATP-1000 ad Indian Wells en ils Stadis Unids. Il Basilais ha decis il final svizzer cunter Stan Wawrinka cun 6:4, 7:5.

Uschia è Federer il giugader il pli vegl ch'ha gudagnà in turnier. Fin uss era quai l'American André Agassi.

I sa tracta da la 25avla victoria sin il segunc aut stgalim (suenter ils turniers da Grand Slam) ed il 90avel titel da sia carriera. Fin uss han Federer e Wawrinka be giugà ina giada in encunter l'auter en in final d'in Masters. Il 2014 a Monte Carlo aveva anc Stan Wawrinka gudagnà.

Grazia a sia victoria ad Indian Wells è Federer a partir da quest'emna il nov numer 6 dal mund. Wawrinka però resta il numer 3 dal mund.

