Federer en il final a Melbourne

Roger Federer gudogna il mezfinal svizzer a l’Australian Open cunter Stan Wawrinka. Il «maestro» ha battì ses collega suenter in crimi da passa 3 uras en 5 sets cun 7:5, 6:3, 1:6, 4:6 e 6:3. En il final frunta Federer sin il victur dal duel tranter il Rafael Nadal ed il Bulgar Grigor Dimitrov.

Puncts culminants Federer - Wawrinka 5:29 min, dals 26.1.2017

La paraula da comeback da Roger Federer survegn in ulteriur capitel. Federer ha cuntanschì a moda sensaziunala il final da l’emprim Grand Slam da l’onn a Melbourne en l’Australia, quai suenter ina pausa da sis mais. En il mezfinal ha Federer dentant stuì cumbatter sur 5 sets per batter ses cumpatriot Stan Wawrinka.

Roger Federer stat per la 6avla giada en il final dal Australian Open, quest turnier ch’el ha gudagnà 4 giadas (2004/2006/2007/2010). En tut èsi il 28avel final ad in turnier da Grand Slam, 17 finals ha el gudagnà fin oz, quai che munta record.

La reacziun suenter las larmas

Encunter Wawrinka ch’è 4 onns pli giuvens ha Federer dà en il tun davent da l’entschatta e dominà ils emprims dus sets. Federer è mintgamai vegnì da realisar in break e gudagnà ils dus emprims sets cun 7:5 e 6:3. Silsuenter ha Stan Wawrinka bandunà per intginas minutas il plaz, quai cun larmas da frustraziun ed er pervia d’ina leva blessura vid in schanugl. Wawrinka è lura turnà sin il plaz cun ina bandascha vid il schanugl. Quest handicap n’ha dentant betg franà il Romand. Anzi, «Stan the Man» ha reagì cun in tennis agressiv e fatg per part puncts brigliants. La finala ha Wawrinka gudagnà ils ulteriurs dus sets cun 6:1 e 6:4.

Reacziun da Federer

Roger Federer, ch’ha sez er stuì prender in time-out medicinal suenter il quart set, ha anc ina giada pudì reagir en il set decisiv. L’emprim ha el stuì sa defender cunter duas ballas da break, curt suenter ha el sez nizzegiar ina da sias schanzas da break, quai dentant er grazia a l’agid da Wawrinka ch’ha fatg in sbagl dubel en quella fasa decisiva. A la fin n’ha Federer betg pli dà ord maun il gieu e gudagnà il 5avel set decisiv cun 6:3.

Dumengia, ils 29 da schaner a las 9:30 uras, cumbatta Roger Federer en il final da «Down Under» per il titel a l’Australian Open 2017, i fiss sez 18avel titel da Grand Slam.

Federer – Wawrinka: Avantatgs sin omaduas varts

A l’Australian Open cumbattan a partir da las 9:30 uras Roger Federer encunter Stan Wawrinka per il plaz en il final. Il duel Federer – Wawrinka hai gia dà 21 giadas. 18 giadas ha Federer triumfà, 3 giadas Wawrinka e quai mintgamai sin sablun.

Che Roger Federer ha cuntanschì il mezfinal a quest emprim Grand Slam da l’onn è per blers ina surpraisa. Federer ha numnadamain fatg ina pausa d’in mez onn ed a dà a Melbourne ses comeback. Wawrinka da l’auter è actualmain il numer 4 dal mund ed ha adina puspè persvadì als turniers da Grand Slam ils davos onns. Dapi il 2014 ha Stan the Man adina gudagnà in Grand Slam ad onn, il 2014 l’Australian Open, il 2015 il French Open a Paris e l’onn passà il US Open a New York.

Wawrinka il favurit sin il palpiri

Tenor il palpiri e l’actuala rangaziun mundiala d’ATP vala Stan Wawrinka sco il favurit en quest duel svizzer a Melbourne. Avantatgs datti dentant sin omaduas varts. Wawrinka è in giugader robust ed e daventà ils davos in giugader fitg stabil, el ha ina grondiusa backhand e vala sco il giugader da maraton. Sur 5 sets è Wawrinka quasi strusch da batter. Plinavant ha el mussà als davos gronds turniers ch’el dat gist en las fasas decisivas ses meglier tennis. Roger Federer da l’auter maun po variar dapli, ha dapli fantasia sin il plaz, dapli creaziun ed è oravant tut pli ferms a la rait.

Cleras victorias e crimis

Dals 21 duels fin oz tranter Roger Federer e Stan Wawrinka hai dà cleras victorias, dentant er intgins crimis. Per il pli èsi adina stà ina meglra fin per Federer ch’emprova da gudagnar a Melbourne ses 18avel turnier da Grand Slam.

4 duels ord l’istorgia Federer – Wawrinka

1. Quest duel svizzer hai gia dà ina giada a Melbourne. Il schaner 2011 eran las rollas cleramain repartidas. Dad in maun Roger Federer, il numer 2 dal mund e defensur dal titel, da l’auter maun Stan Wawrinka che figura lura sin il plaz 19. Questa differenza han ins lur era vis sin il plaz. Federer ha gudagnà quest quartfinal suveran en trais sets cun 6:1, 6:3 e 6:3.

2. L’avrigl 2014 èsi stà la suletta gia ch’ils dus Svizzers han cumbattì en in final in encunter l’auter, quai a Monte Carlo. Wawrinka n’aveva dapi 5 onns betg pli gudagnà cunter Federer ed era pers ils davos 11 duels. En quest final sin sablun ha la finala Stan the Man bandunà il plaz sco victur.

3. En il mezfinal dals ATP World Tour Finals il 2014 a Londra han Federer e Wawrinka mussà in gieu spectacular. Federer ha pudì reagir sin quatter ballas da match da Wawrinka e la finala gudagnà il gieu cun 4:6, 7:5 e 7:6.

4. En il quartfinal dal French Open il 2015 ha Wawrinka per ina gia dà ina lecziun al campiun da record. Omadus avevan persvadì en las emprimas rundas e pers in sulet set fin il quartfinal. En quest duel ha Wawrinka dentant laschà nagina schanza a Federer e gudagnà cun 6:4, 6:3 e 7:6. Tschintg dis pli tard ha Stan Wawrinka er gudagnà il titel a Rolland Garros.