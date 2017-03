Furmla 1: Nova stagiun - veglia ierarchia

Lewis Hamilton parta da la pole position en l'emprima cursa da la stagiun a Melbourne.

L'Englais, che parta per Mercedes, è stà il pli svelt en la cursa da qualificaziun per il grond premi da l'Australia. Per Hamilton è quai gia la 62avla giada ch'el po partir da l'emprima posiziun. Segund è vegnì Sebastian Vettel en ses Ferrari.

En la segunda retscha vegnan a partir ils collegas da team da Hamilton, Valtteri Bottas e Kimi Räikkönen.

Team Sauber

Marcus Ericsson parta per il team Sauber da la posiziun 15. Antonio Giovinazzi, che remplazza Pascal Wehrlein che ha problems cun il dies, parta da la posiziun 16.

L'emprima cursa da la stagiun cumenza damaun marvegl a las 7:00 temp europeic.