Gian Luca Barandun e sia premiera en la cuppa mundiala

A las cursas da skis al Lauberhorn dat Gian Luca Barandun questa fin d’emna ses debut en la cuppa mundiala. Il skiunz da 22 onns da Präz è fin oz sulettamain sa participà a cursa da FIS e cursas da la cuppa d’Europa.

Curt avant Nadal ha Gian Luca Barandun realisà sin la Reiteralm ses meglier resultat da la carriera. En in super-G da la cuppa d’Europa è el vegnì segund ed uschia tranter auter er stà pli spert che Mauro Caviezel. Ussa astga Barandun per l’emprima giada parta cun la crème de la crème da la cuppa mundiala, e quai gist anc tar il classicher da Wengen. Sia finamira saja da cuntanscher in plaz en ils top 30 ed uschia er gudagnà puncts. Che quai na saja betg simpel è Gian Luca dentant conscients. Pertge la cuppa mundiala saja tut in auter mund che quel dal cuppa d’Europa, quai sin sco er sper la pista.

Program cursas da skis al Lauberhorn 2017:

L'organisaziun ha decidì da laschar il program da las cursas sco planisà. Eventualmain vegn barattà damaun il slalom cun la cursa rapida

Venderdi, ils 13-01-2017: cumbinaziun alpina (10:15 slalom e 13:45 cursa rapida)

Sonda, ils 14-01-2017: cursa rapida (12:30 uras)

Dumengia, ils 15-01-2017: slalom (percurs las 10:30 e las 13:30 )