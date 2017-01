Grondiusa show: Kristoffersen senza concurrenza

Ad Adelboden è ì a fin il slalom dals umens. Gudagnà la cursa ha il Norvegiais Henrik Kristoffersen cun in avantatg da passa 1,8 segundas sin il Talian Manfred Mölgg. L’Austriac Marcel Hirscher perda sco terz gia passa duas secundas. Meglier Svizzer è stà Daniel Yule sco otgavel.

Il podest

Henrik Kristoffersen (NOR) 1:54.87 Manfred Mölgg (I) +1.83 Marcel Hirscher (A) +2.19

Il Norvegiais Henrik Kristoffersen repeta sia victoria da l’onn passà: Ses segund percurs ad Adelboden è simplamain be stà perfetg. Cun in avantatg da 1,83 secundas ha el purschì in spectacul al public e ha uschia absolutamain merità d’esser victur dal di.

Per Kristoffersen èsi stà la segunda victoria al «Chuenisbärgli» suenter il 2016 e la terza victoria da slalom da questa stagiun.

Laschar ir audio «Sportissimo: Intervista cun Sandro Simonet». Avrir audio «Sportissimo: Intervista cun Sandro Simonet» en player extern. Audio 1 Sportissimo: Intervista cun Sandro Simonet 2:05 min da Sportissimo dals 08.01.2017

2 Sportissimo: Revista dal slalom dals umens ad Adelboden 4:21 min da Sportissimo dals 08.01.2017

Ils Svizzers

8. Daniel Yule +3.16

19. Ramon Zenhäusern +4.38

22. Marc Gini +4.71

«Puspè in classament tranter ils top 10 – Quai è in super resultat»

Daniel Yule finescha il slalom sco meglier Svizzer sin plaz 8. El è cuntent dal percurs final, dentant betg cun l’emprim. Là avess el spetgà cun il dals megliers temps.

Er Zehnhäusern po esser cuntent cun sia prestaziun da stagiun. A medem mument egualisescha el sia meglra prestaziun da carriera.

Cun plaz 22 po Gini tancar confidenza en sasez per la cuntinuaziun da las emnas da skis bernaisas.

