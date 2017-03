HCD egualisescha la seria cunter Zug

Il Club da hockey da Tavau ha pudì egualisar la seria dals playoffs mezfinal cunter il EV Zug. Grazia a la victoria da 3:2 suenter prolungaziun en il quart gieu statti ussa en la seria pari 2:2.

Suenter che Tavau aveva gudagnà la fin d’emna a Zug ha il HCD er pudì batter per l’emprima giada ils da Zug a chasa, quai piz a cup cun 3:2 en la prolungaziun. Procurà per la decisiun ha Enzo Corvi en la 62avla minuta.

Il quart gieu è danovamain stà in dir cumbat da l’emprima fin la davosa minuta. La finala è la victoria da l’equipa d’Arno del Curto pli che meritada, damai ch’ils da Tavau han giu dapli dal giug ed era dapli schanzas. Il HCD n’è dentant betg stà fitg effizient avant il gol ed ha stuì cumbatter e lavurar fitg per quella victoria.

Spectacul en il segund terz

En l’emprim han ils da Tavau giu las schanzas da gol, Zug è dentant stada l’equipa ch’è ida curt avant la pausa en avantatg. En la 20avla minuta ha Fabian Schnyder sajettà il 1:0 suenter in sbagl dal HCD en la zona neutrala. Spectacul lura a la fin dal segund terz. L’emprim vegn il HCD da volver il gieu entras dus gols da penalti, quai en la 34avla ed en la 39avla minuta. Omaduas giadas ha Perttu Lindgren prendì enta pugn l’iniziativa e quai cun success. Il Finlandais ha omaduas giadas tuc il gol e na laschà nagina schanza al goli da Zug, a Tobias Stephan.

Il plaschair da l’avantatg na dentant betg cuzzà ditg. Be paucas secundas pli tard ha Zug pudì reagì ed egualisà al 2:2 entras Sandro Zangger. Damai ch’i na dà nagins ulteriurs gols en il terz terz ha la prolungaziun stuì decider quest quart gieu da mezfinal. Quella ha cuzzà bun ina minuta fin che Enzo Corvi ha pudì far tut cler cun in sajet da distanza al 3:2.

Gievgia saira vegni a Zug tar il 5avel en questa seria da mezfinal tranter il EVZ ed il HCD.

