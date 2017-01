Il comeback da Roger Federer è reussì al Hopman Cup

Federer è puspè enavos en furma veglia. Ses comeback è stà in success. En dus sets ha Roger Federer battì ses adversari Daniel Evans. 178 dis è l'ultim gieu da Federer enavos.

Gist a la rait ha Federer mussà in bun gieu. 14 da 16 attatgas a la rait ha el decidì per sa sez. Ils pli blers problems chaschunava sia back-hand. Là stoppia el anc mussar dapli per pudair decider en sia favur ils proxims gieus cunter Alexander Zverev e Richard Gasquet.

« Jau na pudess betg esser pli cuntent da puspè nuar mes chalzers, passar sin il Center Court e vegnir beneventà talmain. » Roger Federer



I haja valì la paina dals ultims mais, ha ditg Federer. El haja giudì il temp ch'el haja gì cun sia famiglia e ses amis ma insacura haja el lura tuttina laschà encrescher per il tennis. Tuttina saja el cuntent d'avair fatg la pausa.

Il davos gieu aveva Federer giugà il fanadur. Suenter aveva el stuì far pausa pervia d'ina blessura vi dal schanugl.

Era Bencic vinavant al Hopman Cup

Suenter Roger Federer ha era la giugadra da tennis svizra Belinda Bencic gudagnà l'emprim gieu da gruppa dal Hopman Cup encunter la Gronda Britannia. Bencic ha battì Heather Watson en 3 sets (7:5 / 3:6 / 6:2).

En il segund gieu da gruppa frunta la Svizra mesemna sin la Germania.

