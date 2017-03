Il SC Berna cuntanscha era ils mezfinals

Sco terza squadra è il SC Berna sa qualifitgà per ils mezfinals dal playoff dal campiunadi da hockey, suenter il HCD e Zug.

Il defensur dal titel ha gudagnà en la 5avla runda dals quart-finals cun 4:1 cunter Bienna. La victoria da Berna n’è dentant betg stada uschè leva, ils da Bienna èn per part perfin stads la meglra squadra. Il 3:1 per Berna en la 55avla minuta è perquai stà in grond levgiament, e quai han era ils aspectaturs en il stadion a Berna laschà sentir. La seria da best-of-7 tranter Berna e Bienna finescha uschia cun 4:1.

Uss ha Lugano l'avantatg

Il HC Lugano po sa qualifitgar la gievgia a chasa per ils mezfinals dal playoff. Ils Tessinais han gudagnà la 5avla partida a Turitg cunter ils ZSC Lions cun 2:1. Uschia mainan els en la seria cun 3:2. Bain è Lugano stà la squadra pli flaivla sin il glatsch, ils Tessinais n’han dentant mai pers la morala. L’um clav tar Lugano è stà Julien Vauclair. En la 34avla minuta ha el egualisà al 1:1, ed en la 55avla minuta ha il giugader rutinà da 37 onns procurà cun il 2:1 per la decisiun.

Ils Turitgais han nauschas regurdientschas

Tar la proxima partida a Lugano ston ils ZSC Lions puspè quintar da sgular ora en ils quart-finals dal playoff. Quai era gia schabegià avant in onn, cun il nausch resultat da 0:4 cunter il SC Berna.

