Il SC Berna è campiun

Il club da hockey da Berna è da novamain campiun svizzer da hockey sin glatsch. Ils Brenais han battì l'EV Zug en la 6avla partida da final cun 5 ad 1.

Il SC Berna ha dominà la partida davent dal cumenzament ed uschia defais il titel da l'onn passà. Per il club bernais è quai il 15avel titel da campiun svizzer da hockey sin glatsch. La seria da final han ils Bernais gudagnà cun 4 a 2.

La partida ha cumenzà a moda furiusa. Paucas secundas suenter il cumenzament ha Thomas Rüfenacht da Berna tutgà la latta dal gol da Zug. Be curt suenter ha el lura tutgà endretg e fatg l'emprim gol per Berna. Gia suenter 22 minutas ha il SC Berna manà cun 4 a 0. Zug è restà cun ils mauns vits fin en la 37avla minuta. Il gol da Fabian Schnyder n'ha però midà nagut pli. Anzi, ils Bernais han anc fatg in 5avel gol ed uschia serrà il satg.

RR Novitads 23:00