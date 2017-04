Juve e Monaco suondan Atletico e Real

L'AS Monaco e Juventus Turin èn ils davos dus mezfinalists da la Championsleague.

Monaco ha battì Borussia Dortmund a chasa cun 3:1. Il gieu ordaifer avevan ils Monegass gia gudagnà cun 3:2.

A Juve ha bastì in pari da 0:0 ordaifer cunter Barçelona per sa qualifitgar per la proxima runda. Il gieu da chasa avevan ils Talians gudagnà cun 3:0.

En ils gieus da mardi saira eran Real Madrid ed Atletico Madrid gia sa qualifitgads per il mezfinal.

Tgi che gioga là cunter tgi decida la sort venderdi.

RR novitads 23.00