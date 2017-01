Kitzbühel: Dominik Paris gudogna sin la Streif

Il Sidtirolais gudogna suenter il 2013 per la segunda giada la cursa rapida sin la Streif. Carlo Janka manchenta sco tschintgavel il podest mo cnap. Beat Feuz croda curt avant l’arrivada or dad ina cursa sensaziunala.

Suenter il Sidtirolais Dominik Paris, che ha realisà sia setavla victoria en il cup mundial, sa classifitgeschan dus franzos. Valentin Giraud Moine è partì cun il numer 24 ed ha pers mo 0,21 secundas sin il victur. Ses cumpatriot Johan Clarey sco terz perda 0,33 secundas.

Suenter il victur da l’onn passà, il talian Peter Fill, vegn Carlo Janka tschintgavel. Al Grischun mancan mo 44 tschientavels tar l’emprima victoria sin la pista legendara. Per el fiss dentant stà pussaivla ina victoria. Suenter la Mausefalle e la spunda stippa era’l sin plaz in. Suenter 32 secundas en viadi era el per sis tschientavels pli svelt ch’il victur Paris. Cun quai che Janka n’ha betg tutgà suenter intginas giadas la lingia ideala, ha el pers questas reservas.

Perfin 0,72 secundas avant il temp da Paris era in auter svizzer, numnadamain Beat Feuz. Ma il bernais è crudà or da la cursa ch’avess pudì finir probablamain cun sia victoria al Hahnenkamm. El è crudà diramain èn las raits, è dentant stà si gia suenter curt temp per ir sez culs skis giu tar l’arrivada.

La dumengia tutga a Kitzbühel tradiziunalmain al slalom. L’emprim percurs cumenza las 10:30.

