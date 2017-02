Atlet e material sto constar per avair success

Per gudagnar ina medaglia als campiunadis mundials da ski nordic a Lahti en la Finlanda sto in atlet senza dubi esser en buna furma. La buna furma suletta na tanscha dentant betg. I dovra era bun material, oravant tut buns e sperts skis.

Procurar per skis sperts, quai è ina scienza per sa sez. Per ch’ils Svizzers hajan quellas «rachetas» sut ils pes èn dus spezialists da Swiss Ski gia dapi duas emnas a Lahti. I dovra la dretga structura, la dretga tschaira, simplamain ils dretgs skis sin il di da cursa.

Skis sperts na remplazzian dentant betg in atlet mediocher, ma in bun atlet n’haja er naginas schanzas senza bun material, explitgescha Christian «Hitsch» Flury, il schef da l’equipa svizra da passlung.

