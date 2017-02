Berni Schödler è gia stà il 2001 a Lahti

Set giadas èn ils campiunadis mundials gia stads a Lahti. Berni Schödler è l'unic en l'equipa svizra ch'è gia stà là.

Set giadas èn ils campiunadis mundials da skis nordics gia stads a Lahti en Finlanda. Tantas giadas sco nagliur auter. La davosa giada l’onn 2001.

In sulet ch’è anc oz en l’equipa svizra è gia lura stà da la partida è Berni Schödler da San Murezzan. Il schef actual da la partiziun siglir da Swiss-Ski era lura schef trenader da l’equipa naziunala. Per Schödler è Lahti pia nagut nov, igl è plitost in déjà-vu.

Differenzas tranter il 2001 ed il 2017

Il 2001 eri tut bler pli simpel che oz, raquinta Berni Schödler. E lura saja quai era gist stà fitg fraid. Schödler sa regorda ch’els mangiavan mintgamai en ina halla fraida da hockey ed els eran leds sch’i deva mintgatant ina schuppa chauda. Oz saja perencunter tut perfetg, schizunt luxurius. Las schanzas e las loipas eran dentant gia avant 16 onns bunas.

Simon Ammann aveva manchentà Lahti

Dals atlets svizzers ch’èn actualmain a Lahti era sulet Simon Ammann gia activ il 2001. El n'era dentant betg sa qualifitgà per ils campiunadis mundials a Lahti. Mo in onn pli tard è Ammann lura vegnì a Salt Lake City dubel campiun olimpic. Uschè spert po quai ir en il sport.

