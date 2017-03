Cologna ed ils 50km – Anc betg la grond'amur

Oz parta Cologna la 6avla giada durant in eveniment grond als 50km. Ina medaglia d'aur maunca anc ad el. El ha savens gì discletg. U ch'el è crudà u ch'el n'è betg stà en furma.

Tar la cursa da Lahti vul Cologna dentant far ina medaglia. La furma saja buna, ma er tar ils auters saja ella fitg buna. Dario Cologna na crai ch'el saja il favurit ed è reservà. Ma il material constat e finamira è ina medaglia. Er Toni Livers e Curdin Perl sa sentan bain e forsa poi tanscher questa giada per ina medaglia svizra.

Cologna ha enfin uss savens gì discletg

Avant quatter onns ha Cologna gudagnà la medaglia d'argient en Val di Fiemme. Las davosas duas giadas ha el gì discletg tar occurrenzas grondas. Omaduas giadas è el crudà cura ch'i veseva ora bain per el.

Gieus olimpics a Whistler 2010 (10./classic)

En la cursa dals 50km a Whistler era Dario Cologna amez il cumbat per medaglias. En la davosa storta èsi dentant capità. Sin posiziun quatter ha Cologna empruvà da surpassar il Svedais Johan Olsson, glischna dentant or, perda l'equiliber e cupitga. Il Norvegiais Peter Northug avess el probabel betg pli pudì surpassar, ma argient u bronz fiss anc stà pussaivel. La finala è el vegnì dieschavel.

Campiunadi mundial ad Oslo 2011 (20./skating)

Cologna ha 8km avant l'arrivada stuì laschar passar la gruppa ferma. El n'aveva betg pli la furma sco dus mais avant nua ch'el ha gudagnà la Tour de Ski. Ad el haja mancà la forza. La furma na consteva betg. La finala ha el cuntanschì il 20avel plaz.

Campiunadi mundial Val di Fiemme 2013 (2./classic)

Gia suenter 10km aveva Johan Olsson gughegià da sa metter oravant. Dario Cologna ha lura sco sulet pudì suandar ad Olsson. Suenter 16km han els gì in avantatg da 22 secundas sin la proxima gruppa. Suenter che Cologna è crudà ha el lura puspè lascha crudar enavos en lezza gruppa. Durant ils davos kilometers è Cologna dentant puspè sa distanzià da quella gruppa ed è vegnì da scursanir l'avantatg dad Olsson sin be 12 secundas. Ed uschia hai tanschì per la medaglia d'argient.

Gieus olimpics Sotchi (27./skating)

Er qua ha Cologna puspè discletg. El croda pervi d'in sbagl ch'el sez fa en la cursa dals 50km e daventa be 27avel. En las disciplinas dal skiatlon e quella da 15km gudogna el dentant aur.

Campiunadis mundials Falun (6./classic)

Qua ha Cologna gì grondas fadias. Durant 9 da las 10 rundas ch'èn stadas d'absolver è Cologna stà fitg passiv. Pir en la davosa runda ha el pudì dar gas, ma tanschì ha quai be per in 6avel rang. Cologna sez ha ditg el n'haja betg sa sentì bain durant ils emprims 45km. Pir en la davosa runda saja quai ì meglier.

RR sportissimo 17:00