Far sauna – ina gronda tradiziun en Finlanda

Tar nus ina raritad – en Finlanda normal. En quasi mintga chasa datti ina sauna, ina sauna finlandaisa, ina stanza ch’ins po stgaudar fin a 100 grads. Las saunas èn propi ina part da la cultura finlandaisa.

Las saunas tradiziunalas vegnan stgaudadas cun laina, la modernas dad oz per il pli electric. Pli baud remplazzavan las saunas ils bogns en la Finlanda. En las chasas modernas vegn dentant fabritgà oz la sauna sper il bogn.

Far sauna è bun per la sanadad e la recreaziun, ma far sauna schubregia era il corp. Impurtant è ch’ins fetschia ina duscha fraida suenter avair fatg sauna bun in quart ura. Quest entir proceder pon ins gugent repeter intginas giadas.