Lahti: Van der Graaff disqualifitgada – Hediger en ils mezfinals

La passlunghista svizra Laurien Van der Graaff n'ha betg gì ina buna partenza en ils campiunadis mundials a Lahti. Tar ils umens ha Jovian Hediger sco meglier Svizzer cuntanschì ils mezfinals.

Grond discletg per Laurien van der Graaff en il sprint liber dals campiunadis mundials da skis nordic a Lahti. La passlunghista da Tavau fiss stada qualifitgada per il mezfinal da las meglras 12. Ma ella è vegnida disqualifitgada perquai ch'ella duai avair impedì ina concurrenta. Pervia da la disqualificaziun è van der Graaff vegnida rangada mo sco 30avla, sia cumpatriota Nadine Fähndrich è 25avla. Er la defensura dal titel, la Norvegiaisa Marit Björgen, è gia crudada or en ils quartfinals.

Titel per Caspersen Falla

Nova campiunessa mundiala è la Norvegiaisa Maiken Caspersen Falla. La campiunessa olimpica en questa disciplina ha gudagnà avant las duas Americanas Jessica Diggins e Kikkan Randall.

Hediger en il mezfinal dals umens

Tar ils umens è Jovian Hediger vegnì 12avel e Roman Furger 25avel. Nov campiun mundial en il sprint è il Talian Federico Pellegrino. El ha gudagnà avant il Russ Sergey Ustiugov, il victur da Tour de ski. Terz è vegnì il Norvegiais Johannes Klaebo.

