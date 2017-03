Niskanen gudogna la cursa da 15km

Il favurit per la cursa è stà in auter. Ma, Sundby ha betg pudì tegnair cun cun Niskanen

Il favurit per questa cursa è stà in auter. Martin Johnsrud Sundby ha valì sco in grond favurit per la cursa da 15km classic. Gudagnà ha dentant il finlandais Iivo Niskanen.

Questa medaglia d'aur è l'emprima per la Finlanda durant quest campiunadi mundial.

Niskanen ha l'entir temp bajegià or ses avantatg cunter Sundby. La fin ha el gì 18 secundas avantatg sin quel. Bronz ha il Norvegiais Niklas Dyrhaug gudagnà.

Jonas Baumann ha mussà ina prestaziun solida ed è daventà 17avel. En sasez aveva el gì la finamira da vegnir tranter ils emprims 15, ma lezza ha el manchentà per pauc.

