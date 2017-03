Per il nair da l'ungla – la staffla svizra vegn quarta

Il quartett svizer vegn per dus dieschavels secunda quart – fertant che la Norvegia realisescha la 9avla victoria in seria tar la staffla a campiunadis mundials nordics.

En in final captivant curra Curdin Perl en ina gruppa da trais per bronz e sto surlaschar la medaglia pervi da dus dieschavels secundas retard als svedais:

Il quartet svizzer era partì bain cun Jason Rüesch. L’um da 22 onns ha substituì a Toni Livers, che n’ha betg pudì partir or da motivs da sanadad. Rüesch ha mussà ina buna prestaziun. Segund curridur era Jonas Baumann, seguì da Dario Cologna sco terz. La staffetta era l’emprima da mo duas cursas ch’il jauer fa a Lahti.

Norvegia gudogna per la 9avla giada en seria

La Norvegia ha gudagnà da maniera suverana: Didrik Toenseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby e Finn Haagen Krogh han fatg ils 4 x 10 kilometers en 1:37:20,1 avant la Russia. Il quartet russ è vegnì per 4,6 secundas segund. Terzs èn ils svedais. Els han pers 2:31,8 minutas sin ils victurs.

Finlanda croda ora curt avant l'arrivada

Curt avant l’arrivada ha anc ina maevra tactica chattà ina fin dramatica: Suenter in effort cuminaivel avevan il svedais ed il finlandais targlinà in zic uschia che Perl ha pudì s’avischinar. En la naiv marscha è lura il finlandais crudà per terra ed uschia or da la cursa.

