Ueli Schnider è malsaun

Il passlunghist svizzer na po betg sa participar al sprint da team. El saja malsaun, scrivan agenturas da novitads. Il Lucernais aves gì da furmar dumengia in duo cun Jovian Hediger. El vegn ussa remplazzà da Roman Furger.

La disziplina dal sprint da team saja il mument in pau in quità per la Svizra. Las pussibilitads tacticas per l'arranschament per il campiunadi mundial dals umens e da las dunnas èn pintgas.

Dapi l'onn 2005 vegnan surdadas medaglias en il sprint da team als campiunadis mundials. Tar la disziplina la pli giuvna absolveschan dus atlets ensemen en tut sis rundas. Suenter mintga runda ston els midar, mintga atlet absolvescha pia trais rundas.

Damai ch'il sprint ha lieu in di suenter il skiatlon èn ils responsabels tar Swiss-Ski stads in pau reschtrenschids cun la tscherna dals atlets e las atletas. Ord vista tactica n'hajan els uschia betg pudì trair tut ils registers. Il sprint da team a Lahti saja per la Svizra ina «Blackbox», di il schef dals passlunghists svizzers Hippolyt Kempf.

Tar las dunnas fan Nadine Fähndrich e Laurien Van der Graaf part a quest sprint da team. Tar ils umens fan ussa part Jovian Hediger e Roman Furger. L'uranais Furger remplazza Ueli Schnider ch'è malsaun e sto desister dal start.

RR novitads 11:00