Vierumäki è stà l’exempel per Magglingen

Finadin che fa sport d'elita en svizra ha insacura trenà a Magglingen en il center da sport naziunal, situà sin ina collina sur la citad da Bienna. L'idea per uschia in center da sport naziunal han ils Svizzers engulà dals Finlandais.

Magglingen è quasi ina copia dal center da sport naziunal da la Finlanda a Vierumäki en la vischinanza da Lahti, la citad ospitanta dals campiunadis mundials da ski nordic.

Hippolyt Kempf ha retschercà

Hippolyt Kempf enconuscha l’istorgia da Magglingen ed era quella da Vierumäki. L’anteriur campiun olimpic en la cumbinaziun nordica lavura tar l’Uffizi federal da sport a Magglingen. Dasperas è Kempf era anc schef passlung da Swiss-Ski. Durant ils campiunadis mundials da ski nordic a Lahti ha el prendì dimora a Vierumäki, in lieu solitari amez in guaud, bun ina mes'ura cun auto davent da Lahti. Kempf ha prendì cun el ord l’archiv da Magglingen in protocol istoric dal 1938.

Viadi da studi a Vierumäki

En quest protocol istoric descriva Ernst Hirt, in capitani da l’armada svizra, in viadi da studi en Finlanda. Hirt aveva visità il center da sport naziunal a Vierumäki ed è stà impressiunà. El ha vesì las diversas hallas e plazzas da sport derasadas per il guaud enturn ed ils atlets da la Finlanda che trenavan en quest lieu solitari. Insatge uschia stuess la Svizra era avair, ha el concludì. E sia idea è propi vegnida realisada. Quatter onns pli tard ha la Svizra lura avert ses center naziunal da sport a Magglingen, ina copia da quel a Vierumäki.