Lindsey Vonn cun in comeback da vaglia

Suenter in 13avel plaz a Zauchensee è gartegià oz il grond coup - l'emprim plaz en la cursa rapida da Garmisch-Partenkirchen. L'americana ha gudagnà cun in avantatg da 15 tschientavels sin la svizra Lara Gut.

Il podest è occupà cun l'americana Lindsey Vonn, la svizra Lara Gut e la tudestga Viktoria Rebensburg. Vonn era pir turnada avant strusch in'emna suenter ina pausa causa accident. Il november passà era ella vegnida sfurzada da far pausa perquai ch'ella aveva rut il bratsch sura. Per Vonn è quai la 77avla victoria en la cuppa mundiala.

Er Fabienne Suter ha mussà ina buna cursa. Ella è vegnida 7avla cun in retard da bun ina secunda sin Vonn. Per Suter è quai il meglier resultat da la stagiun. Er ella aveva stuì far pausa pervi d'in'operaziun. Duas ulteriuras Svizras èn sa classadas en ils top 20: Jasmine Flury ch'era partida cun il numer 33 è vegnida 11avla e Corinne Suter 18avla.

