Livio e Gian-Marco quizeschan

Mintga di sis bigliets. Mintga di per ina autra cursa dals campiunadis mundials da skis a San Murezzan. Quai datti da gudagnar online en il quiz dals dus moderaturs Livio Foffa e Gian-Marco Maissen. Essas ready?

Otg endretg

Livio e Gian-Marco tschentan a Vus 10 dumondas (sa chapescha a moda virtuala). Per vegnir a la chaschun da gudagnar bigliets dovra quai otg respostas gistas. In zichel insatge ston ins schont far per bigliets gratuits, u na?

«Otg da 10? Ma quai èn blers!»

Nagina tema. Vus pudais repeter il quiz tantas giadas sco vus vulais. Ed: I vegnan – tenor sistem da casualitad – adina puspè novas dumondas ord in catalog da rodund 100 dumondas pli simplas, pli grevas, in zic curiusas, propi satanas mo oravant tut simplamain divertentas.

E sch’i na vul propi betg bastar?

Betg dumagnà? Empruvai forsa anc ina giada ;). E sch'i na va propi betg, datti mintga di da gudagnar ulteriurs quatter bigliets per ils campiunadis mundials cun il quiz sin il Radio Rumantsch. La datti be ina dumonda. E tgi sa, forsa l'enconuschais Vus gia. Tadlai RTR!