Match for Africa: Gieu, plaschair ed 1,4 milliuns francs

Oz, 6:33

SDA / Hugo Schär

Per la terza giada ha Roger Federer clamà ed 11'000 persunas èn vegnidas en il Hallenstadion a Turitg per sustegnair la Roger Federer Foundation. L’occurrenza da benefizi «Match for Africa» ha Federer gudagnà cunter il Scot Andy Murray cun 6:3 e 7:6.