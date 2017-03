Naziunala Svizra batta la Lettonia 1:0

Tschintg partidas, tschintg victorias. La bilantscha Svizra en la qualificaziun per il proxim campiunadi mundial da ballape è senza macla.

La Svizra gudogna ses tschintgavel gieu da qualificaziun

La Svizra ha gudagnà a Genevra ses 5avel gieu da qualificaziun per ils campiunadis mundials da ballape. La Svizra ha battì la Lettonia cun 1 a 0. Sajettà il goal ha Josip Drmic en la 65avla minuta.

Il campiunadi mundial il 2018 en Russia vegn pli e pli datiers

Cun la victoria da qualificaziun encunter la Lettonia cuntinuescha per la Svizra la campagna da qualificaziun per il campiunadi mundial da ballape l’onn 2018 en Russia. Fin qua e la prestaziun Svizra stada senza macla. Era las emprimas quatter partidas da qualificaziun per il proxim campiunadi mundial ha la Svizra tuttas gudagnà. Era il duel encunter il campiun d’Europa, il Portugal, ha la Svizra gudagnà.

RR actualitad 20:00