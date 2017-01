Organisaturs dal Lauberhorn èn optimistics

Las cursas dal Lauberhorn a Wengen han lieu sco planisà. Il comité d'organisaziun ha decidì la gievgia avantmezdi da na spustar naginas da las cursas. Uschia è la cursa rapida la sonda ed il slalom la dumengia. Il venderdi è la cumbinaziun alpina.

Gia il cumenzament da l’emna aveva il comité d’organisaziun decidì che la cumbinaziun alpina haja en mintga cas lieu il venderdi. Dentant è la successiun da las duas disciplinas vegnida barattada. Las 10.15 ha lieu il slalom, la partenza da la cursa rapida è lura las 13.45.

Las prognosas da l’aura per la Part Sura Bernaisa e Wengen n’èn dentant ni per la sonda ni per la dumengia bunas. Sco gia ils dus davos onns saja la situaziun da l’aura fitg intscherta, ha ditg il schef dal comité d’organisaziun Urs Näpflin. Els sperian dentant da chattar la sonda e la dumengia mintgamai fanestras che pudessan lubir da laschar ir ils skiunzs.

