Out per Hingis en il dubel

Martina Hingis e sia partenaria Coco Vandeweghe han pers il gieu da Grand Slam a Melbourne cunter il duo australian Ashleigh Barty/Casey Dellacqua en dus sets cun 2:6 e 5:7.

Per la giugadra da tennis svizra, Martina Hingis e sia partenaria americana Coco Vandeweghe è il turnier da Grand Slam uschia gia a fin suenter la segunda runda. La collavuraziun tranter las duas sportistas n'è betg gist stada fritgaivla ed i è anc intschert schebain ellas cuntinueschan lur via ensemen.

Hingis era sa separada avant dus onns da sia collega Flavia Pennetta perquai che lezza era memia concentrada sin sia carriera en il singul. Vandeweghe stat ussa en l'otgavelfinal dal singul a Melbourne. Ella po s'avanzar uschia en ils top 25, uschia che las premissas per ina cuntinuaziun da la collavuraziun cun Hingis èn difficilas.