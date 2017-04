Partenza perfetga per Berna en il final

Gievgia, 6.4.2017, 22:42

Il SC Berna ha festivà ina clera victoria en l’emprim gieu da final dals playoffs encunter igl EV Zug. Il defensur dal titel ha declassà l’equipa da la Svizra Centrala gist cun 5:0 e mainan uschia la seria da best of seven cun 1:0.

Bild in Lightbox öffnen. L’um dal gieu è stà il topscorer da Berna Mark Arcobello. L’American ha sajettà gist trais gols en quest emprim duel da final. Ils ulteriurs gols han sajettà Martin Plüss ed Alain Berger. SCB ina classa pli ferm Berna ha dictà il tempo da l’emprima minuta fin la fin dal gieu e mai laschà vegnir ils da Zug en il gieu. Gia suenter 9 minutas manavan ils Bernais cun 2:0. La decisiun è lura crudada en il segund terz cun trais ulteriurs gols da Berna. Schanza da far meglier, mussar revantscha ed egualisar questa seria ha il EV Zug sonda saira, lura avant ils agens fans da chasa a Zug. Ambri batta Langenthal En il final da la qualificaziun da liga per il davos plaz en la liga naziunala A ha Ambri-Piotta battì il campiun da la liga naziunala B cun 4:2. Ils Tessinais han uschia pudì far in emprim pass per pudair restar en la meglra liga da hockey en Svizra.