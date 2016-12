Puncts culminants da sport 2016

Nino Schurter, Armon Orlik u Lara Gut, quai èn mo trais sportists ch’han procurà per spectacul ed euforia durant l’onn da sport 2016.

Igl è stà in onn cun gronds muments sportivs e cun eveniments nunemblidaivels, sco ils gieus olimpics da stad a Rio de Janeiro, il campiunadi d’Europa da ballape en Frantscha u la festa da lutga federala ad Estavayer.

Ina da las emprimas sportistas ch’ha procurà per in success istoric il 2016 è Lara Gut ch’ha gudagnà il classament general da skis ed uschia sia emprima rucla gronda da cristal, quai 21 onns suenter Vreni Schneider.

Il scenari perfetg

Per il punct culminant ord vista grischuna ha Nino Schurter procurà. Suenter bronz a Peking, argient a Londra è il mountainbiker da Tersnaus daventà campiun olimpic a Rio de Janeiro ed ha uschia cumplettà il set da medaglias olimpicas. Schurter ha lavurà dus onns per quest success, il sulet che mancava anc en ses palmarès. Curt avant era Schurter daventà a Nove Mesto en Tschechia per la 5avla giada campiun mundial da mountainbike en la disciplina cross-country.

Aur olimpic hai tranter auter er dà a Rio per il ciclist Fabian Cancellara en la cursa cunter l’ura. Per il sportist da l’onn ina finiziun perfetga da sia carriera.

Nagina medaglia, persuenter in cranz federal hai dà per Armon Orlik. Il lutgader da 21 onns da Maiavilla ha gudagnà sis festas da lutga ed ha plinavant cuntanschì la lutga finala a la festa federala ad Estavayer. Per il titel da retg da lutga n’hai betg tanschì, Armon Orlik è dentant vegnì onurà als Sports Awards sco il newcomer da l’onn.

Nagin exploit

Al campiunadi d’Europa da ballape ha la naziunala Svizra cuntanschì a moda suverana la fasa da k.o. En l’otgavelfinal è l’aventura dentant stada a fin per l’equipa da Vladimir Petkovic, quai suenter ina dira terrada en la lutga da penaltis cunter la Pologna. Per ina surpraisa ha il Portugal procurà. L’equipa cun il star Cristiano Ronaldo ha battì en il final la Frantscha ed uschia gudagnà l’emprim grond titel.

Russia en la buglia da doping

Durant che la FIFA ha anc procurà avant in onn per lingias grassas èsi quest onn las manipulaziuns da doping en Russia che procuran per il grond scandal da l’onn da sport 2016. Quai ch’era gia enconuschent avant ils gieus olimpics a Rio ha ussa survegnì ina dimensiun gigantica.

Passa 1'000 atletas ed atlets russ ord 30 differents sports sajan involvids e hajan cugliunà cun doping, sportists da gieus olimpics da stad, d’enviern e da paralimpics, tranter quels er campiuns olimpics. Quai mussan rapports da l’agentura mundiala d’antidoping.