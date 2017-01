Ronaldo - el è il meglier dal mund

La Federaziun internaziunala da ballape FIFA ha onurà Cristiano Ronaldo sco meglier ballapedist dal mund 2016. Il Portugais ha gudagnà l’onn passà cun la squadra naziunala il campiunadi europeic e cun Real Madrid la Champions League.

Per Ronaldo è quai gia la quarta distincziun sco meglier giugader dal mund. Per l’emprima giada dapi il 2009 onurescha la FIFA il meglier ballapedist dal mund en atgna reschia, perquai ch’ella na collavurescha betg pli cun il magazin «France Football».

Perquai na vegn betg pli surdà in «Ballon d’or», ma per l’emprima giada in «The Best – FIFA Football Award». Sper Ronaldo eran stads nominads en la categoria principala l’Argentin Lionel Messi ed il Franzos Antoine Griezmann.

Tar las dunnas ha gudagnà il premi sco gia l’onn passà l’Americana Carli Lloyd.

Meglier trenader da l’onn è stà il Talian Claudio Ranieri ch’ha surprendentamain gudagnà cun Leicester la Premier League.

