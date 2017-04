Ronaldo fa la differenza

Real Madrid ha fatg in grond pass envers il mezfinal da la Champions League. Ils Spagnols han battì ordaifer cunter Bayern München cun 2:1 grazia a dus gols da Cristiano Ronaldo.

Igl è la terza victoria en roda da Real cunter Bayern. Il medem mument ha il trenader, il «scolar» Zinédine Zidane triumfà sur da ses «magister» Carlo Ancelotti. Arturo Vidal ha sajettà baud il gol per Bayern e curt avant pausa ha el entant sajettà sur il gol in penalti. Suenter pausa ha Ronaldo (47' e 77') realisà ses gols numer 99 e 100 sin nivel europeic.

Tuchel crititgescha termin dal gieu

Per Borussia Dortmund è il gieu cunter AS Monaco stà ina distracziun per lavurar or l'attatga sin il bus d'equipa dal mardi. Il trenader dal BvB Thomas Tuchel ha dentant crititgà vehementamain il nov termin per il gieu.

« Nus n'eran betg involvads en la decisiun. Il termin è vegnì decidì cura che la dimensiun da l'incap n'era anc betg enconuschent. Nus avain gì da funcziunar. I ha fatg l'impressiun che sulet ina cuppa da biera saja sgulada vid noss bus. » Thomas Tuchel

Dortmund ha pers il gieu a chasa cunter Monaco cun 2:3. Tuchel ha dentant er ludà si'equipa. I saja grondius tge che l'equipa haja mussà radund 24 uras suenter l'attentat da bumba al bus, uschia ha ditg Tuchel.

Il terz quartfinal ha Atletico Madrid gudagnà a chasa cun 1:0 cunter Leicester City.

