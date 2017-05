1948: Cursas da skis a San Murezzan be en ils kinos

Ils gieus olimpics en il 1948 a San Murezzan eran a medem temp era campiunadis da skis mundials da la FIS. Quest era usit enfin tar ils gieus olimpics il 1980 a Lake Placid.

1948: Cursas da skis a San Murezzan mo en ils kinos 5:11 min, dals 1.2.2017

Las cursas da skis en il 1948 eran l'emprima occurrenza da sport internaziunala suenter la secunda guerra mundiala. Per l'emprima giada èsi vegnì producì films professiunals a San Murezzan. Uschia eran a San Murezzan squadras da televisiun da la BBC vid la lavur. Era firmas svizras han per part producì, per part en collavuraziun cun producents esters, plirs films davart l'olimpiada.

Il 1948 na devi dentant anc nagina televisiun en Svizra. Ils films vegnivan mussads en il kino. Dapi il 1. avust 1940 stuevan mussar ils kinos la «Schweizerische Filmwochenschau», quai pervi da la defensiun naziunala spiertala. Uschia eran las cursas da skis a San Murezzan cun il victur da la medaglia d'aur en il slalom Edi Rominger quasi il preprogram en tut ils kinos en Svizra.

Film Gieus olimpics e campiunadi FIS 1948 a San Murezzan, extract da «Schweizerische Filmwochenschau», ediziun speziala dal 14.02.1948