Annullà omadus trenaments

Ils dus trenaments dals Campiunadis mundials a San Murezzan èn vegnids ditgs giu. La raschun è la naiv ch'è crudada durant la notg e las nauschas cundiziuns da l'aura en l'Engiadina cun nivla e vent.

Ferms vents impedeschan trenaments a San Murezzan 0:37 min, dals 6.2.2017

A las 11:00 è vegnì ditg giu definitivamain il trenament da la cursa rapida dals umens, curt avant las 11:30 è er il trenament da las dunnas vegnì stritgà.

Il directur da cursas da la FIS Markus Waldner ha argumentà la decisiun: «La pista avessan nus pudì pinar, ma il ferm vent fiss daventà memia privlus.» La segirezza da las atletas e dals atlets haja prioritad.

Nagina raschun per far quitads

L'atleta da Swiss-Ski Fabienne Suter ha ditg davart la pista: «Jau sun in zic schoccada. Ins vesa co ch'ils organisaturs han da cumbatter cun la blera naiv.» dat anc 3 ulteriuras pussaivladads per in trenament avant la cursa rapida da las dunnas la dumengia.

RR novitads 12:00